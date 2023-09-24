Перевод срочников в зону СВО? Указ Минобороны

Ряд российских военных экспертов допускают отправку осенних призывников-2023 в зону проведения СВО.

Первоначально президент РФ Владимир Путин говорил, что срочников не отправят на Украину: «Согласно докладам Министерства обороны, направлять срочников в эту зону нет необходимости, несмотря на продолжение там СВО», пояснил он 13 июня 2023 года в ходе встречи с военными корреспондентами. Но при этом глава государства отметил, что теперь четыре бывших украинских региона стали российскими.

Обратил внимание на этот нюанс и военный эксперт, публицист Алексей Суконкин, который считает, что теоретически солдат срочной службы могут послать в Запорожскую и Херсонскую области или в ДНР и ЛНР. Комментируя в беседе с NEWS.ru позицию российских властей относительно присоединённых территорий, он провёл аналогию с Афганской кампанией, когда практика отправка солдат срочной службы в зону боевых действий была обычной.

Поднимал вопрос участия срочников в боевых действиях и российский телеведущий Владимир Соловьев. Ещё в начале текущего 2023 года он заявил, что «солдаты должны иметь право принимать участие в специальной военной операции на Украине и даже просят у командования дать им возможность сражаться».

Министерство обороны РФ пока хранит молчание по этому поводу. Напомним, что осенний призыв-2023 стартует уже в будущее воскресенье, 1 октября.