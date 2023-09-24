Раскрыта главная опасность VPN-сервисов

Мало кто знает, но изначально программы VPN-сервисов были «прописаны» программистами, как защитные системы для серверов и баз данных. Правда речь идёт о глобальных системах.

Совсем иначе обстоят дела с VPN-приложениями для смартфонов, где больше всего угроз для пользователей представляют многочисленные бесплатные сервисы: «Они зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованных в подобной информации, крайне велик», предупредил россиян доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Дабы достучаться до россиян, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке Минцифры, опубликовал в открытых источниках сети социальную рекламу о том, что VPN-сервисы могут стать причиной утечки данных. Посмотреть можно в официальном сообществе РОЦИТ в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

Не остался в стороне и Роскомнадзор, опубликовавший пост «о рисках использования VPN-сервисов» в своём телеграмм-канале: «Добровольно переданные данные, финансовая информация и пароли россиян могут попасть в Сеть, из-за чего пользователей VPN-сервисов якобы начнут шантажировать», написала пресс-служба ведомства.

Главе Минцифры Максуту Шадаеву не осталось ничего, как констатировать, что сервисы VPN «не приживаются» на российском рынке.