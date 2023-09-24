В Новосибирске болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение девушке на матче

Третий победный матч ХК «Сибирь» в Новосибирске украсила история любви: болельщик сделал предложение своей девушке.

Вчера, 23 сентября, на ЛДС «Сибирь-Арена» состоялся матч между новосибирской командой «Сибирь» и гостями из Казахстана, клубом «Барыс». Нашей команде удалось буквально разгромить гостей.

Не обошёлся этот матч без драки: так чешский нападающий «Барыса» Рудольф Червены ударил коленом капитана «Сибири» Егора Аланова. После удаления игрока, у ХК «Сибирь» было преимущество, которым команда успешно воспользовалась.

Не обошлась эта насыщенная игра и без лавстори. Во время самого напряжённого момента один из болельщиков встал и сделал предложение своей девушке.

«Она согласна!» -

слышатся громкие крики ведущего.

Романтики ситуации добавляет включенная на всю арену композиция «My Heart Will Go On» Селин Дион. Как рассказывают очевидцы, ситуация взбудоражила весь зал.