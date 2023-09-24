В Новосибирске грибники рассказали о «тихой охоте» в заморозки

Жители Новосибирска рассказали, какие грибы ещё можно будет найти в заморозки.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в соцсети ВКонтакте грибники делятся своими находками этой осени. Как рассказывают любители «тихой охоты» в лесу ещё можно найти опята и грузди.

«Дома сказали не произносить слово “грибы” — обещали закодировать. В семь утра отправилась поглядеть — и поглядела», — написала одна из любительниц «тихой охоты».

Как рассказывают опытные грибники, ещё при 0 градусах в лесу можно будет встретить самые стойкие грибы – опята. При этом они могут стать при первых морозах даже ещё вкуснее.