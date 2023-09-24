В Новосибирске ожидается мокрый снег 25 сентября

В Новосибирске ожидается -1 градус и мокрый снег 25 сентября.

В Новосибирске ожидается -1 градус и мокрый снег 25 сентября. Об этом сообщили в областном гидрометцентре.

Согласно данным ведомства, ночью прогнозируются заморозки, а температура опустится до -1 градуса. Днем же будет около семи градусов тепла, возможны небольшие и местами умеренные дожди.

Направление ветра будет юго-западным, а местами порывы достигнут до 16 метров в секунду.

Напомним, в прошлом году снег выпал ночью 27 сентября.



Как ранее писал Сиб.фм, специалисты центра прогнозируют в 2023 году в Новосибирской области теплую осень: температура в среднем ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы, даже несмотря на ранние заморозки и вероятный ранний снег.