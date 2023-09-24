В Новосибирске соседи пожаловались на мать, у которой сына-инвалида едят мухи и тараканы

Жители многоэтажки на улице Выборной в Новосибирске пожаловались на антисанитарные условия, в которых мать содержала кошек и больного сына-инвалида.

В пабликах Новосибирска, например, в сообществе «ЧП Новосибирск» жители дома №99/4 на улице Выборной пожаловались на соседку, которая проживает в муниципальной квартире. По словам авторов постов в соцсетях, женщина проживает с сыном в антисанитарных условиях с кучей тараканов.

«У нее скорее всего какие-то психические отклонения, так как мусор тащит к себе домой, похоже на синдром Плюшкина, также есть проблемы с алкоголем. У нее изъяли из квартиры около 60 кошек, — рассказывают соседи. – Писались жалобы от жильцов неоднократно по поводу этой женщины и ее квартиры, на что следовал ответ, что провели профилактическую беседу. Родственники ее помочь не могут, только обещают много. В таких условиях живет инвалид. Его там ЖРУТ мухи и тараканы, соседи пишут, что его плохо кормят или не кормят вообще из-за приступов эпилепсии».

Неравнодушные соседи решили предать эту историю огласке, в надежде, что инвалида спасут от пьющей матери, которая развела такую антисанитарию.