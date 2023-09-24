В Новосибирске водитель Mercedes-Benz устроил массовое ДТП с 3 пострадавшими

ДТП с пятью автомобилями произошло в Новосибирске вечером 23 сентября: три человека получили серьёзные травмы.

ДТП на скоростной улице Ипподромской произошло 23 сентября в 19.15. Сначала в световую опору въехал автомобиль Mercedes-Benz S-класса, который направлялся в сторону улицы Фрунзе. Иномарку выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилями JAC, Hyundai Solaris, и Nissan Tiida.

«В результате ДТП пострадали трое человек: водитель и пассажир Тииды (мужчина 1983 года рождения и мальчик 2015 года рождения), а также водитель Мерседеса 1998 года рождения. Они были доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — сообщаю очевидцы в паблике «АСТ-54».

На месте работали несколько бригад скорой помощи и спасатели МЧС, так как у одной из машин загорелся двигатель. Один из пострадавших некоторое время пролежал на дороге, пока ждали врачей.

Автоинспекторы сейчас выясняют, почему водитель Mercedes-Benz S-класса не справился с управлением.