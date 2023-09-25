Агроном рассказала, когда собирать капусту

Сбор и хранение капусты в суровых климатических условиях Западной Сибири отличается от других российских регионов. Портал «Сиб.фм» публикует экспертные комментарии профессионального агронома о правильном сборе капустного урожая.

Популярный сибирский агроном Людмила Шубина ежегодно знакомит земляков с новостями науки и новыми способами рискованного земледелия в условиях резко континентального климата нашего региона. Традиционно в финале очередного дачного сезона она рассказала о грамотном сборе и хранении капусты, которые гарантируют сохранность качанов капусты до следующей весны.

К текущему моменту, когда основной урожай овощей уже собран, она не рекомендует спешить с уборкой капусты. По её экспертным и многолетним наблюдениям, позднеспелые сорта качанов лучше срезать в начале октября. Агроном твёрдо уверена, что капуста спокойно выдержит натиск первых сибирских заморозки на почве до -5 градусов.

Шубина настаивает на точечном сборе капусты – срезать кочаны по мере созревания, но не допускать, чтобы они лопнули. Определить степень спелости легко – «если верхний лист кочана начинает трескаться, значит через несколько дней он разорвется полностью и его срочно надо срезать», пояснила она в беседе с порталом НГС, отметив, что закончить сбор капусты нужно не позднее 15 октября.

Что касается хранения, то эксперт советует проверенный «дедовский» способ - каждый кочан завернуть в бумагу (лучше в газетную) и уложить в ящики так, чтобы кочерыжка была направлена вверх.