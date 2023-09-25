Артамонов день 25 сентября 2023: народные приметы, что можно и нельзя делать

В этот день искренние молитвы, обращённые к Богу, способны защитить семью от бед, злых сил и негативного воздействия, а навлечь на семью и дом несчастья может варварски срубленная или сломанная рябина.

Ежегодно 25 сентября православная церковь отмечает день святого Автонома. Этот мученик погиб за свою веру во время гонения христиан. А в народе день принято называть Артамон Змеевик или Змеиный день, поскольку в этот период осени полевые змеи укрывались в норах, расположенных в лесах, чтобы пережить морозную зиму.

Учитывая духовность это дня, когда верующие отдают дань памяти великомученику Автоному, нужно с утра посетить православный храм – молитвы, обращённые к святому Автоному имеют особую силу 25 сентября и защищают семью от бед и несчастий.

Мудрый народ приметил – если в этот день случится встретить на своём пути змею и угостить её молоком или мясом, то можно заручиться удачей на год вперед. А женщины, умываясь утром 25 сентября родниковой водой, сохраняли свою красоту на долгие годы.

Тем, кто считает нужным прожить этот день праведно, стоит помнить о запретах Артамона Змеевика:

- нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

- ругань, сплетни и конфликты могут привлечь наказание со стороны высших сил;

- нельзя рубить или ломать рябину — можно навлечь на семью и дом несчастья;

- нельзя делиться хлебом — сулит голодные времена, но милостыня другими продуктами питания и вещами вполне допускается.