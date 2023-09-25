Более 1600 мероприятий для старшего поколения проведут в Декаду пожилых людей в регионе

С 1 по 10 октября в Новосибирской области традиционно пройдет Декада пожилых людей. Все мероприятия Декады направлены на создание условий для активного долголетия людей серебряного возраста, которые позволят повысить уровень и качество жизни старшего поколения.

Официальный старт Декады – 1 октября: в этот день Губернатор Новосибирской области выступит с обращением к пожилым жителям региона в эфире телеканала «ОТС». Программу основных мероприятий Декады пожилых людей представил в ходе пресс-конференции 25 сентября заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Как сообщил замминистра, в плане Декады, который будет опубликован на сайте регионального министерства труда и социального развития – более 1600 тематических мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Культура, здоровье, образование, бытовые услуги, содействие занятости, спорт – в программу включены все сферы, актуальные для людей пожилого возраста.

Самое большое количество участников соберет флешмоб «Шаги здоровья», который пройдет 6 октября одновременно во всех муниципалитетах Новосибирской области. Название акции говорит само за себя: каждый пройденный пожилым человеком шаг укрепляет его здоровье и продлевает активное долголетие. Разметка вдоль тропы подскажет участникам о количестве шагов, которое он прошел.

Концерты, экскурсии, кинопоказы, выставки, оздоровительные занятия, турниры, спартакиады, бонусные акции в аптечных сетях, парикмахерских и магазинах, консультации по трудоустройству и ярмарки вакансий, творческие мастер-классы, встречи с юристами, докторами, специалистами пенсионного фонда и социальных служб – каждый сможет выбрать для себя мероприятие по своим интересам.

Напомним, численность населения Новосибирской области составляет 2,8 млн человек, из них почти 24%, а это свыше 651 тысячи – граждане старше трудоспособного возраста. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе успешно реализуется федеральный проект «Старшее поколение», направленный на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни. Граждане в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста могут пройти получить новые профессиональные компетенции, обучаясь на курсах федерального проекта «Содействие занятости».