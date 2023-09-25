Более 1600 мероприятий проведут в Новосибирской области в Декаду пожилых

В Новосибирской области 1 октября стартует Декада пожилых людей: за 10 дней в регионе проведёт более 1600 мероприятий для пенсионеров.

Старт Декаде пожилых дадут в ближайшее воскресенье, 1 октября. Марафон для людей серебряного возраста откроет губернатор Новосибирской области Андрей Травников на телеканале «ОТС». О том, какая программа ждёт пенсионеров, рассказал 25 сентября заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов в эфире ТАСС.

Чиновник отметил, что за 10 дней в Новосибирской области пройдёт более 1600 мероприятий: среди них – и массово-культурные, и познавательные.

Например, 6 октября во всех районах Новосибирской области проходит флешмоб «Шаги здоровья». Для этого пожилым разметят специальные тропы, по которым пенсионеры будут ходить. Также в первую декаду октября пройдут десятки концертов, выставок, экскурсий и кинопоказов.

Владимир Машанов рассказал, что с предпринимателями достигнута договорённость о том, что пожилые смогут посетить магазины и парикмахерские бесплатно или со значительными скидками. Традиционно, как и год назад, для пенсионеров откроет свои двери Новосибирский зоопарк.

«Появилась также идея организовать высадку Аллеи волонтёров. Ориентировочно 9 октября она будет организована на территории Дома ветеранов на улице Жуковского. Агрономы уже посмотрели территорию, подготовили посадочный материал. Такую аллею мы устроим с нашими «серебряными» волонтёрами, — рассказал Владимир Машанов.

– Но, стоит сказать, что подобные мероприятия проводят не только в Декаду пожилых. Есть мероприятия, которые были сформированы на федеральном уровне, но активно поддерживаются на региональном».