Девушка из Новосибирска попала в финал «Мисс Россия» и сделала горячие фото

Юлия Колмакова из Новосибирска пробилась в финал конкурса красоты «Мисс Россия».

Молодая девушка из Новосибирска Юлия Колмакова пробилась в финал конкурса красоты «Мисс Россия». Она представит столицу Сибири на этом знаменательном событии. Юлия серьезно готовится к выступлениям и тренируется спортивными испытаниями, чтобы показать свои лучшие качества и привлечь внимание жюри.

В преддверии конкурса Юлия провела горячую фотосессию на фоне автомобиля марки Cadillac, на которой она была запечатлена в розовом купальнике. Девушка опубликовала видео с этой съемкой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».