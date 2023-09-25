Доля КРТ в Новосибирской области в 6 раз ниже, чем в РФ

Доля объектов, строящихся с применением закона 494-ФЗ о комплексном развитии территорий (КРТ), ежегодно удваивается долю в общем объеме многоквартирного строительства.

С 0,6% по состоянию на 1 сентября 2021 года, до 2,5% в сентябре 2023. В Новосибирской области доля КРТ на сегодня не превышает 0,4% или в 6 раз отстает от средних показателей по стране, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«В рамках КРТ планируется решить одну из самых значимых социальных задач Новосибирска — расселение аварийного и ветхого жилищного фонда, а также благоустройство территорий и вовлечение неэффективно используемых территорий в оборот. На сегодня в ТОП застройщиков по КРТ в ЕРЗ, представлены всего две Новосибирские компании, на 45 месте ГК Энергомонтаж с домом по ул. Объединения на 192 квартиры, и проект Горки Академпарка, где строится 78 квартир. Всего 270 квартир из 70 тысяч в МКД Новосибирской области», — уточнил он.

Механизм КРТ позволяет расселять не только аварийные дома, но и не признанные таковыми. При этом у жильцов есть право на общих собраниях собственников голосовать за участие в программе КРТ. Это способ поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания, говорит эксперт. В Новосибирске огромное число построек, которые требуют немедленного обновления, что наряду с дефицитом земельных участков предполагает опережающее развитие КРТ, заключил Николаев.

Напомним, дома в Новосибирской области стали доступнее на 20%.