Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: улицы и график подключения

В жилых домах Новосибирска начали подключать отопление 25 сентября.

25 сентября в Новосибирске жилые дома начали подключать к теплу. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Первыми отопление получили школы, детские сады, поликлиники и дома, на первых этажах которых находятся социальные объекты. Подключение прошло с 21 по 22 сентября.

Теперь тепло проводят к десяткам жилых домов, расположенных возле ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 25 сентября отопление подключают на нескольких улицах Октябрьского, Железнодорожного и Калининского районов. На левом берегу тепло дадут на отдельных участках жилого фонда.

С полным списком улиц можно ознакомиться на официальном сайте СГК.

Напомним, что в Новосибирской области похолодает до -1 градуса. Заморозки начнутся уже 3 октября.