сегодня
25 сентября, 15:22
пробки
3/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
25 сентября, 15:22
пробки
3/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 13:56
общество

Губернатор Новосибирской области Травников возмутился из-за благоустройства в декабре

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Андрей Травников выразил свое возмущение по поводу задержки работ на объектах благоустройства в Новосибирске.

В ходе совещания в правительстве Новосибирской области, губернатор Андрей Травников выразил свое возмущение по поводу задержки работ на объектах благоустройства. Он отметил, что это приоритетное направление и поручил министерству подготовить доклад к следующему совещанию.

Замминистра ЖКХ региона Евгений Назаров сообщил, что в этом году запланировано благоустройство на 185 объектах, из которых работы выполнены уже на 106 объектах, а ремонт идет на 79 объектах. Он заверил губернатора, что все работы будут выполнены до декабря.

Однако, Андрей Травников остался недовольным и поставил под сомнение возможность завершения работ в декабре. Он отметил, что на благоустройство объектов выделено около 2 млрд рублей и поэтому ему сложно представить, как можно завершить работы в декабре. Он даже пошутил, что кроме формирования сугробов на объекте благоустройства, в декабре ничего больше сделать не удастся.

Напомним, губернатор Новосибирской области обозначил важнейшие поправки в бюджет региона.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в