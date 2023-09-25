Иммунитет не устоит перед новым штаммом коронавируса — инфекционист

С каждым днем заболеваемость новым штаммом ковида растёт и появляется новая пугающая информации о его опасности для иммунитета человека.

Российские доктора пока не столкнулись с натиском разгулявшегося по всему миру штамма «Пирола». Однако они экстренно собирают информацию о нём, поскольку проникновение нового варианта коронавируса на территорию нашей страну неизбежено. Границы закрывать на этот раз власти большинства стран мира, в том числе и РФ, не собираются – пандемийный опыт показал бесполезность таких ограничительных мер. Тщательно изучив коварный вирус, иммунологи пришли к выводу, что массовое заражение приводит к выработке коллективного иммунитета, гораздо быстрее, чем изоляция людей.

Ранее медики заявляли, что вакцина, разработанная для предыдущего штамма «Омикрон», подходит и для защиты от нынешней «Пиролы». Однако на днях появилась информация о том, что срочно требуется разработка более актуальной вакцины против текущих штаммов, поскольку антитела, выработанные в организме привитых от прежних штаммов людей, не сдерживают заболевание: «Дело в том, что новые варианты COVID, содержащие более 30 мутаций в S-белке, сильно отличаются от изначального штамма коронавируса и даже от штамма «Дельта». На сегодня это совершенно разные вирусы», рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью изданию URA.RU.

Эксперт высказал предположение, что россияне практически беззащитны перед новым штаммом коронавирусной инфекции.