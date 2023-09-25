Индексация пенсий с 1 октября 2023 года: кому дадут рекордную прибавку

Через неделю в России увеличатся пенсии сразу на десять процентов. Минэкономразвития сулит двукратное превышение уровня текущей инфляции.

Согласно свежим данным Министерства экономики и социального развития, средняя инфляция на 2023-2026 годы составляет 5,3 %. Именно на этот уровень будет повышена страховая пенсия неработающих пенсионеров (на текущий момент составляет в среднем по России 19-21 тысяч рублей). Индексация заранее спланирована объединённым Социальным фондом РФ на 1 января 2024 года, а средства уже заложены в бюджет. Отметим, что одновременно с этим повысятся и социальные выплаты для льготных категорий россиян.

Двойное «перекрытие» уровня инфляции, а точнее 10,5 %, ждёт пенсии военных и силовиков нашей страны (размер назван рекордным для этой категории пенсионеров за истекшие 10 лет). Перерасчёт в сторону увеличения пройдёт в автоматическом режиме, а первые выплаты повышенного пособия по старости (в случае с военными, по выслуге лет) начнутся уже через неделю, то есть с 1 октября 2023 года (дата считается традиционной, поскольку ежегодно проводятся подобные мероприятия).

Рассчитывать на повышенный уровень ежемесячного пенсионного обеспечения смогут следующие категории россиян:

- получателям военной пенсии;

- сотрудникам правоохранительных работ (на пенсии);

- сотрудникам МЧС;

- сотрудникам прокуратуры, полиции:

- за выслугу лет.

Одновременно с пенсиями вырастет на 10,5% и денежное довольствие действующих военных, поскольку размер пенсионных выплат напрямую зависит от этого показателя.