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общество

Как правильно солить помидоры на зиму

Pixabay.com

При любом способе засолки томатов от классического до экзотического гарантом сохранности являются особые благоприятные дни для консервации, согласно Лунному календарю. Портал «Сиб.фм» публикует полный список таких дней и соответствующих им фаз Луны.

В отличие от огурцов, которые нужно заготавливать в день сбора, томаты подлежат консервации даже спустя долгое время после снятия с родного куста, уверяют профессиональные агрономы, отмечая при этом, что заготавливать их можно как целыми, так и резанными (при наличии крупных плодов).

Ниже по тексту – сроки и благоприятные дни для консервации помидоров в уходящем сентябре или грядущем октябре. Отметим, что эти даты подходят также для других видов томатных заготовок: замораживание, засаливание, квашение, маринование, засушивание (вяленые помидоры).

Особую роль в сохранении вкусовых качеств и полезных веществ в заготовленных разными способами помидорах играет не только рецепт, но и период, когда была совершена заготовка.

Так, согласно лунному календарю, в уходящем сентябре осталась лишь одна благоприятная дата – 30 число. Зато в грядущем октябре-2023 их будет много, а точнее 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 29, 30 – лучшие дни для консервации всеми способами.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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