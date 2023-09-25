Как правильно выкапывать картофель

Сбор картофельного урожая в нашей стране — в самом разгаре. Мало кто знает, что правильное выкапывание гарантирует сохранность урожая до следующей осени. Портал «Сиб.фм» публикует экспертные рекомендации по этому вопросу.

Самыми оптимальными сроками сбора картофеля в сентябре считаются благоприятные дни по лунному календарю. При этом, заранее просчитанные астрологами даты лунных фаз зависят от сорта корнеплода и региона, где произрастает эта популярнейшая российская культура.

Так, согласно лунному календарю на уходящий сентябрь 2023 года благоприятным днём для копки «второго хлеба» является 30 сентября. К этому дню поспевают все поздние сорта. Копать картошку лучше в сухой и солнечный день (стоит сверить с прогнозом погоды по региону).

Третий параметр определения точного срока сбора картофеля касается состояния ботвы и почвы: с момента пожелтения листьев нужно отсчитать три недели и смело приступать к выкапыванию корнеплодов, рекомендуют профессиональные агрономы. Они также советуют обратить внимание на землю под кустом — если приподнялась и растрескалась, то пора начинать копку, предварительно подрезав ботву (значительно облегчит труд).

Что касается процесса выкапывания клубней, то его, чаще всего, выполняют вилами, лопатой или специальной картофелекопалкой. Наиболее щадящим и менее травматичным для клубней считаются первые два способа.

Однако несмотря на то, каким инструментом была извлечена картошка из земли, её надо просушить на свежем воздухе и перебрать, отделив порезанные и гнилые плоды.