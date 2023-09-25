Какие дома подключат к теплу 25 сентября в Новосибирске: полный список от СГК

В Новосибирске подключать дома к отоплению начнут 25 сентября.

В Новосибирске 25 сентября в городе стартовал процесс подачи тепла в жилые дома. Как сообщили в пресс-службе СГК, процесс подключения будет проходить поэтапно. Первый этап продлится с 25 по 26 сентября.

Сибирская генерирующая компания опубликовала полный список домов, в которые подадут тепло. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко отметил, что централизованная система достаточно сложна и имеет разные уровни перепадов и давления. Поэтому невозможно сразу запустить все насосные станции, так как это может создать высокую нагрузку на тепловые сети.

Вместо этого, по мере подключения домов, насосное оборудование разворачивается и циркуляция теплоносителя повышается. Таким образом, готовность к отопительному сезону в Новосибирске составляет 100%. Однако, скорость появления тепла в домах зависит не только от работы системы теплоснабжения, но и от персонала управляющих организаций, которые интенсивно работают в период запуска теплоснабжения.