Когда мобилизованных в зоне СВО заменят на контрактников, рассказали в Госдуме

Вероятные сроки демобилизации граждан РФ, мобилизованных в прошлом 2022 году в зону СВО на Украине, зависят от обстановки на передовой линии фронта.

Вопрос ротации (замены) явно уставших бойцов, выполняющих свой ратный долг в течение года в зоне действия СВО, становится с каждым днём всё более острым в российском обществе. Противоречий в нём немало.

К примеру, стандарты военной практики гласят, что при нахождении на передовой линии сроком более месяца, боеспособность военнослужащих снижается: накапливается физическая и моральная усталость, притупляются все реакции и так далее. Поэтому ротация боевых подразделений производится примерно по соотношению 1 к 3 (отслужившая один месяц воинская отводится в тыл на три месяца, а на передовую отправляются три другие части, которые пребывают там около месяца каждая, после чего так же отводятся в тыл).

Что на деле? 15 сентября 2023 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам, что в уникальных условиях частичной мобилизации (впервые в России) никакой ротации не предусмотрено, а мобилизованные смогут вернутся лишь после того, как СВО будет завершена. При этом он отметил, что для пополнения и формирования новых частей сейчас используются контрактники (согласно официальным данным, озвученным недавно президентом РФ Владимиром Путиным, контракты с Минобороны добровольно подписали около 300 000 россиян).

Учитывая общественную напряжённость и усталость солдат, в конце лета 2023 года депутат госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил возвращать мобилизованных домой спустя строго отведенное время службы, а не после «полного завершения СВО». Судьба его инициативы пока неизвестна.

Также на днях были получены более-менее вразумительные комментарии от депутатов Госдумы: «Я надеюсь, что пока у Минобороны успешно проводится кампания по набору на контракт, мы отобьемся от летнего украинского контрнаступления и тогда Минобороны может приступить и к демобилизации. Это зависит от того, как будут идти дела на фронте», пояснил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов в беседе с URA.RU.