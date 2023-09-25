Когда ждать индексацию пенсий: кому положены выплаты, на сколько увеличат пенсии в 2023-2024 годах

Социальный фонд Росси озвучил планы на поэтапное повышение пенсий пожилым россиянам. Ближайшая индексация стартует через неделю, 1-го октября 2023 года.

Планы СФР, в составе которого функционирует Пенсионный фонд России, рассчитаны на несколько лет вперёд (развёрнутую информацию об этом можно найти на официальном сайте СФР). В настоящее время правление СФР ведёт работу над параметрами бюджета Соцфонда на следующий год и плановый период до 2026 года.

Согласно проекта бюджета Социального фонда на ближайшие три года, в 2024 году в России произойдут изменения по индексации почти всех видов социальных выплат и пособий: с 1 января будущего года размер страховой пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 5,3 %, а в 2025-2026 годах с 1 февраля подрастёт на 4%. Подрастёт и стоимость пенсионного коэффициента: один коэффициент в 2024 году достигнет 130 рублей, в 2025 году составит 140 рублей, а в 2026-м — 150 рублей.

Конечно, эти мероприятия отразятся и на среднегодовом размере страховой пенсии. Для неработающих пенсионеров он составит:

· в 2024 году — 22 772 рубля,

· в 2025 году — 24 120 рублей,

· в 2026 году — 25 690 рублей.

Из ближайших индексаций, уже в будущее воскресенье, 1 октября 2023 года в автоматическом режиме (не нужно лично подавать заявление на перерасчёт) повысятся пенсии бывших военных и силовиков страны. Она увеличится на рекордные 10,5 %, также ка и ежемесячное довольствие действующих военных.