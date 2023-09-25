Кому в следующем году могут урезать пенсию, рассказал юрист

Уже до конца текущего года некоторым российским пенсионерам снизят пенсию. Портал «Сиб.фм» публикует юридические причины для снижения размера ежемесячного пособия по старости.

Сразу оговоримся, что размер пенсии в 2023 году может измениться как сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Чаще всего подобные метаморфозы с размером привычной пенсии могут случится вследствие банальных ошибок: «Она (ошибка — прим.ред.) может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа. Если произошла переплата, её возвращать не нужно, но со следующего месяца сумма уменьшится», цитирует заслуженного юриста России Ивана Соловьева издание «Прайм».

По словам эксперта, подобные ошибки выявляются в результате регулярных ревизий или дополнительного мониторинга. По наблюдениям юриста, снизиться уже до конца текущего 2023 года может также пенсия по инвалидности и пособие по потере кормильца.

В первом случае это произойдёт, начиная с третьего месяца неявки инвалида к врачам в положенный срок для подтверждения диагноза. Во втором – произойдёт полная отмена пенсии, если получатель достиг 18-летия или завершил очную учебу.

Также может снизиться до конца года и пенсия пожилых россиян, переехавших в другой регион. К примеру, если пенсионер больше не живет на севере, то его лишают повышающих коэффициентов, так как основание для такой выплаты просто отсутствует.