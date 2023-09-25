Мир на пороге глобального конфликта: забытое предсказание Ванги

Слепая провидица из Болгарии, никогда не называвшая точных дат, лишь однажды сделала исключение в отношении конфликта между РФ и Украиной, назвав их противостояние глобальным.

Речь идёт об очень давнем предсказании Ванги, сделанном на пороге миллениума. Ещё тогда ясновидящая предупреждала людей о крупномасштабном конфликте между Россией и Украиной, который растянется на долгие годы. Действительно противостояние и накал страстей между соседними государствами зародился давно – в 2014 году, а вооруженное столкновение, которое началось почти полтора года назад на территории Донбасса и Луганска – стало лишь кульминацией конфликта.

Большинство толкователей наследия Вангелии уверены, что под днём «пяти двоек» (22.02.2022) она имела ввиду начало специальной военной операции в феврале прошлого 2022 года. Однако цифрами она не ограничилась и заявила тогда, что условиями прекращения многолетнего столкновения (в 2024 году будет уже десять лет) станут «главы двух стран, которые пожмут друг другу руки». Случится это должно, по словам провидицы, когда «придёт восьмой, но к тому моменту утечет много воды и он подпишет мир».

Современная интерпретация её слов проводит параллель не с временем, фигурально утекающем от нас, а в буквальном смысле с водой — при недавнем разрушении Каховской ГЭС утекло очень много воды.

Что касается «восьмого», то исследователи предсказаний Ванги уверены – речь идет о восьмом по счёту президенте РФ, поскольку в 2024 году на пост главы нашего государства вступит восьмой президент, если не считать, что Борис Ельцин и Владимир Путин занимали этот пост по два и более раза.