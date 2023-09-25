«Не издавать звуков»: основатель мужского форума назвал топ-5 необычных мест для секса в Новосибирске

12 лет назад основатель «Форума успешных мужчин» Flirt Style Роман Винилов составил список неожиданных мест для секса в Новосибирске. Корреспондент «Сиб.фм» не смог пройти мимо и попросил эксперта собрать топ-5 локаций для любовных утех в 2023 году.

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Почему секс вне дома — это интересно

Как пояснила сексолог Снежана Понамарева в беседе с «Сиб.фм», пары практикуют секс в общественном месте из-за страха быть пойманными. Риски срабатывают как мощный афродизиак — в этом и весь смысл.

«Вдруг нас застукают в примерочной? Если услышат в туалете? Вдруг проснётся кто-то из домашних и зайдёт? Это является дополнительным фактором, который подстёгивает возбуждение. Есть даже отдельная категория людей, которые получают самое высшее наслаждение только таким образом», — отметила специалист.

Сексолог также добавила, что такие практики не считаются нарушением при условии, что человек не испытывает дистресс и не доставляет его окружающим.

Что грозит за секс в общественном месте

По словам юриста Матвея Стригунова, общественное место — это любое пространство, куда смогут свободно попасть разные люди. Он объяснил, что занятие сексом в таких локациях будет квалифицировано как административное правонарушение — мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ). Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

«Но это не самое страшное. Если процесс в публичном месте случайно увидят дети, это может быть квалифицировано по статьёй 135 УК РФ (тяжесть наказания зависит от возраста случайного свидетеля), а если вы вдруг (даже сами того не зная) займётесь сексом рядом с церковью, то за такое предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 148 УК РФ, как за оскорбление чувств верующих», — подчеркнул юрист в беседе с «Сиб.фм».

Где заняться сексом в Новосибирске

Основатель мужского форума Роман Винилов предложил новосибирцам пять видов общественных мест для любовных утех с опорой на собственный опыт и эксперименты своих учеников. Он предупреждает: могут «спалить».

Улица

Как отмечает эксперт, перед «выходом в свет» нужно оценить прогноз погоды. На улице должно быть тепло и солнечно.

«В центре есть секретный парк за филармонией – Сквер героев революции. Там очень мало людей и есть укромные места в уголках парка. В Краснообске — лес в Дендропарке. Главное — это туда попасть, так как он закрыт. Но есть вариант пройти через ограждение в некоторых местах», — рассказывает Роман Винилов.

Поискать укромные места на левом берегу мужчина предлагает в Бугринской роще, а на правом — в парке «Каменка», сквере «Закаменском», Заельцовском и Сосновом бору.

Туалеты

Глава мужского форума перечислил заведения города*, туалеты которых могли бы стать подходящим местом для уединения со второй половинкой. Среди них — кафе и рестораны на улицах Карла Маркса, Советской, Ленина, Золотодолинской, Ильича и Красном проспекте.

Как подчёркивает сексолог Снежана Понамарева, не стоит забывать о санитарно-гигиенических нормах.

«Что касается заражения в общественных местах — риск минимальный. Давно доказано, что нельзя заразиться инфекциями через ободок унитаза или стенки. Такие болезни передаются только половым путём или через контакт с биологическими жидкостями», — объясняет она.

Сексолог рекомендует пользоваться средствами барьерной контрацепции в качестве профилактики заражения.

Примерочные

По мнению Романа Винилова, подойдёт любой магазин с одеждой*. Главное, чтобы примерочные в нём плотно закрывались дверьми.

«Иначе вероятность “палева” высока», — напоминает Роман Винилов.

Такие помещения можно найти как в крупных торговых центрах города, так и в отдельных бутиках.

Автомобиль

Уединиться эксперт предлагает в укромном и тихом месте. По его словам, много подобных локаций можно найти вокруг Краснообска. Если уезжать слишком далеко не хочется, то подойдут и парковки крупных торговых центров.

Другие варианты от Романа Винилова — Заельцовский парк и спуск около ЖК на улице Большевистская, 120 к Бугринскому мосту.

Тем, у кого нет собственного автомобиля, мужчина предлагает воспользоваться каршерингом.

Кинотеатры

В этом пункте Роман Винилов обозначил несколько правил безопасного секса. Прежде всего, нужно выбрать самый непопулярный фильм — так вы останетесь в кинозале практически наедине. При покупке билетов стоит обратить внимание на крайние места на последнем ряду.

«Здесь можно начать с оральных ласк и затем перейти к самому процессу интима. Важно постараться не издавать звуков», — заключил специалист.

* Редакция «Сиб.фм» не упоминает названия заведений и магазинов города по этическим соображениям.