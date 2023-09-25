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общество проиcшествия

Новорождённого младенца обнаружили в канаве под Омском

Фото: СУСК по Омской области

Мать новорождённого ребёнка, которого нашли выброшенным в лесу под Омском, ищут правоохранители.

В Омской области в лесопосадке в центре села Одесское местная жительница обнаружила новорожденного мальчика, которому было всего 1 день от рождения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Женщина обнаружила новорожденного мальчика, когда направлялась на работу после обеденного перерыва. Услышав похожие на детский плач звуки, женщина спустилась с дороги в кювет и наткнулась на лежавшего в траве обнаженного ребенка», — добавили в областном МВД.

По данным ведомства, ребёнок лежал на земле без одежды. Следов телесных повреждений у него не обнаружили. Малыша передали врачам, сейчас он находится в больницы.

Правоохранители устанавливают личность матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Новосибирской области полицейские установили личность женщины, которая выбросила ребенка из коляски в магазине.

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Дамир Трубников

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