Новосибирск с самого утра окутали большие пробки

Большие пробки образовались ранним утром в Новосибирске.
Ранним утром 25 сентября Новосибирск сковали большие пробки. Они образовались преимущественно на Октябрьском и Димитровском мостах. Такая информация появилась в сервисе 2ГИС.
Заторы в городе оцениваются в восемь баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», длинные пробки на Октябрьском мосту образовались в обоих направлениях. На Димитровском мосту затор наблюдается в сторону правого берега.
Несколько десятков ДТП на улицах города и ремонтные работы также осложняют движение.
Возмущённые новосибирцы иронизируют в комментариях приложения с онлайн-картой.
«Это ещё снег не выпал», — пишут одни.
«Погоди, бро, ещё снег на сегодня обещают», — отвечают другие.
«Что вообще на уме у людей при виде дождя, не понимаю!» — комментируют третьи.
Напомним, что в Новосибирской области на следующей неделе наступят заморозки до -1 градуса.