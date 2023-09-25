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общество

Новосибирск с самого утра окутали большие пробки

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Большие пробки образовались ранним утром в Новосибирске.

Ранним утром 25 сентября Новосибирск сковали большие пробки. Они образовались преимущественно на Октябрьском и Димитровском мостах. Такая информация появилась в сервисе 2ГИС.

Заторы в городе оцениваются в восемь баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», длинные пробки на Октябрьском мосту образовались в обоих направлениях. На Димитровском мосту затор наблюдается в сторону правого берега.

Несколько десятков ДТП на улицах города и ремонтные работы также осложняют движение.

Возмущённые новосибирцы иронизируют в комментариях приложения с онлайн-картой.

«Это ещё снег не выпал», — пишут одни.

«Погоди, бро, ещё снег на сегодня обещают», — отвечают другие.

«Что вообще на уме у людей при виде дождя, не понимаю!» — комментируют третьи.

Напомним, что в Новосибирской области на следующей неделе наступят заморозки до -1 градуса.

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Диана Джафарова
журналист

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