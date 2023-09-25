Офицер дал прогноз по СВО и сказал ждать октября — что изменится?

О предстоящих в средине осени-2023 ключевых решениях в зоне СВО, охамевших иностранных наёмниках и второй волне мобилизации поведал на днях командир новосибирского подразделения «Вега» Андрей Панфёров.

Главной ошибкой всей военной кампании, затеянной в феврале прошлого 2022 года, создатель «Веги» назвал недооценённость возможностей противника. По признанию Панфёров, он и сам изначально был уверен, что «СВО завершится за 3-4 месяца, но всё пошло не по плану».

С другой стороны, основным достижением СВО за истекший год боевых действий он считает присоединение к России новых территорий и выстроенная жёсткая оборона, от которой можно начинать наступательные действия в сторону противника.

Из ближайших ключевых решений командир «Веги» озвучил финансовую сторону вопроса СВО, а точнее узаконивание выплат на содержание мобилизованных и обеспечение армии от регионов в суммах 100 – 200 тысяч рублей.

Что касается завершения СВО, то Панфёров рекомендовал общественности дождаться октября, когда «всё станет значительно яснее и будут приняты новые ключевые решения». При этом он выразил уверенность в том, что «в нынешних условиях ожидать вторую волну мобилизации не стоит». По его устойчивому мнению, достаточно контрактников, которые входят в состав ВС РФ.

Также Андрей Панфёров поделился своим наблюдениями за противником. По его словам, километрах в 10 от линии соприкосновения противник строит учебные лагеря, где ходят в форме своих стран иностранные наёмники («венгры, чехи, эстонцы, ирландцы, поляков очень много от сержантов до штатных офицеров») с опознавательными знаками: «Охамели», отметил комбат.