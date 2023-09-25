Пассажир самолёта Красноярск-Новосибирск сообщил о минировании

На пассажира самолёта Красноярск-Новосибирск возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании.

Пассажир самолёта Красноярск-Новосибирск сообщил о ложном минировании лайнера. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

По данным ведомства, 29 августа 39-летний житель Хакасии агрессивно вел себя на борту, пытался ударить бортпроводника. Позже он сообщил, что в самолёте бомба. Экипаж связал и обездвижил мужчину специальными ремнями. После приземления пилоты доложили об инциденте в полицию.

На мужчину возбудили уголовное дело п ч.2 ст.207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска устроил дебош в самолете и избил бортпроводника.