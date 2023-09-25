Прокуратура доказала незаконность стройки жилья без школ в Новосибирске

Прокуратура приняла решение о запрете строительства новых многоквартирных домов без детских садов и школ.

Прокуратура Новосибирска приняла решение о запрете строительства новых многоквартирных домов без детских садов и школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры сослались на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда и указали на то, что выдача разрешений на строительство объектов без обеспечения мест в образовательных учреждениях нарушает права взрослых и детей.

Суд согласился с мнением прокуратуры, решение апелляционного суда вступило в законную силу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области заявили о нехватке учителей в школах.