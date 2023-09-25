Россиян предупредили, кому снизят пенсию

Снизиться ежемесячное пособие по старости может в двух случаях: ошибка оператора при введении в базу данных СФР информации о трудовом стаже и, когда сам пенсионер скрыл изменившиеся обстоятельства, по которым он пользовался льготной господдержкой.

Согласно статданным Пенсионного фонда РФ, который теперь функционирует в рамках объединённого Социального фонда России, чаще всего на неожиданное уменьшение пенсии влияют ошибки, обнаруженная в ходе ревизии: «К примеру, оператор ввел неправильные данные о трудовой стаже пенсионера», пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт также предупредил, что нередки случаи, когда сами пенсионеры скрывают изменившиеся обстоятельства в их жизни, которые позволили государству начислить для них материальную помощь. Среди таких встречаются следующие ситуации, когда размер пенсии со следующего месяца сокращается на законных основаниях:

· получатель пенсии по инвалидности не подтвердил диагноз в положенный срок;

· получатель пенсии по потере кормильца достиг совершеннолетия (18 лет) или завершил очное обучение;

· у пенсионера-иностранца истёк срок вида на жительство в РФ.

Бывают и случаи, когда пенсионер получал пенсию по подложным документам, рассказал Соловьев. По его словам, деньги, полученные от государства придется вернуть и быть готовым ответить за поступок по закону через суд.