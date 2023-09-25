Россияне узнали, кому и на сколько повысят пенсии с 1 января 2024 года

Самая большая по численности категория российских пенсионеров получит прибавку к ежемесячным выплатам сразу после Нового года.

Как правило, при определении уровня ежегодной январской индексации пенсий эксперты объединённого Социального фонда России учитывают показатели за истекший год. Согласно официальным данным годового макропрогноза Минэкономики, эта цифра достигла размера в 7,5 %. Это означает, что с 1 января 2024 года пенсии увеличатся на данный размер (ранее заявлялся уровень 5,3 %). В денежном выражении средний размер страховой пенсии с нового года вырастит до 23,4 тысячи рублей, пишет издание РБК со ссылкой на источники «Коммерсанта».

На прибавку размером 1 600 рублей в месяц и 19 200 в год к своей привычной пенсии могут рассчитывать представители самой массовой по численности категории российских пенсионеров – неработающие пожилые россияне. Согласно официальным данным СФР, на текущий момент в нашей стране насчитывается 33,8 млн таких пенсионеров.

Также стало известно, что с 2025 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: «С 1 февраля выплаты увеличат на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов социального фонда РФ», поделилась новыми подробностями член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.