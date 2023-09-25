Рыдающие родственники собрались в палате Николаева: шокирующие новости о состоянии певца

Состояние любимца публики Игоря Николаева испугало врачей и родственников. Изношенное сердце не справилось с повторным инфарктом.

Несмотря на упорное молчание со стороны близких родственников певца и композитора Игоря Николаева, стало известно, что в его кардиологическую палату были приглашены все без исключения члены семьи, включая дочь Юлию от первого брака и младшую Нику восьми лет от роду, от которой до настоящего момента скрывалась болезнь отца.

Напомним, 21 сентября текущего года Николаев перенес операцию на сердце, а точнее коронарное шунтирование. Причиной резкого ухудшения состояния здоровья любимца российской публики стал третий по счёту инфаркт.

В силу возраста, а Игорю уже исполнилось 63 года, восстановление после хирургического вмешательства идёт не так быстро, как ожидали врачи и родные. Друзья певца очень надеются на его позитивный характер и уверяют, что он находится в сознании, уже шутит, однако к нему в палату пускают только близких родственников.

Источник из окружения артиста поделился с прессой информацией о том, что ближайшие полгода музыкант не сможет выходить на сцену, поскольку изношенное сердце не выдержит нагрузку от полноценных концертов (отмена ближайших выступлений и перенос их на будущий год уже заявлены в сети).