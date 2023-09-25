Собственник «Листвяжной» Федяев не признал своей вины по делу о взрыве на шахте

Собственник шахты «Листвяжной», где катастрофа унесла 51 жизнь, не признал свою вину.

В зале Центрального районного суда Кемерово началось рассмотрение уголовного дела в отношении основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова, связанного с взрывом метана, унесшим жизнь 51 человек. Об этом пишет РИА-Новости.

Федяев не признал своей вины, заявив, что не совершал преступления и не злоупотреблял полномочиями, а обвинение ему непонятно.

Аналогично высказались Алексеев и Якутов, отрицая свою причастность к произошедшей трагедии.

Всех троих обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Алексеев и Якутов находятся под стражей, а Федяев — под подпиской о невыезде.

Напомним, взрыв метана произошел в шахте «Листвяжной» 25 ноября 2021 года. В день трагедии под землей находились 285 человек. Трагедия унесла жизни 51 человека, в том числе 5 сотрудников МЧС.