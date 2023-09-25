Сотрудники сибирского банка рассказали о программах корпоративного волонтерства

Шесть волонтерских проектов Сибирского Сбербанка стали победителями региональных этапов Международной премии #МыВместе.

Так, волонтеры проекта «Погружение в профессию» провели двенадцать уроков по профориентации для старшеклассников, аудиторией проекта стало свыше 250 учеников 8-10 классов. В рамках еще одного важного проекта области — «Полезные знания» — проведено около тридцати лекций по экологии и кибербезопасности. Аудиторией стали более семисот человек, среди которых пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и школьники.

Победителем стал и волонтерский проект «Уши, лапы и хвосты», направленный на помощь приютам для животных. За время работы сообщества сотрудники банка и добровольцы больше ста раз съездили в приюты и собрали более пяти тонн необходимых вещей. Кроме того, участники проекта провели для воспитанников детских домов и школьников ряд открытых уроков «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В конце сентября лидерам инициатив предстоит защитить свои проекты перед экспертами, после чего народное голосование определит всероссийских победителей. Их объявление и награждение пройдет в декабре, приуроченное к Международному Дню Волонтера.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Для волонтеров практически любой области важно рассказывать об инициативах, в которых они принимают участие. Чем больше проект на слуху, тем выше шанс у его адресатов — приютов для животных, воспитанников детских домов, людей, находящихся в сложной жизненной ситуации — получить помощь. Быть лидерами такой престижной премии — гордость для команды Сибирского банка Сбера, символизирущая признание и устойчивость наших инициатив в ESG-повестке региона».