Стало известно, на сколько процентов вырастут пенсии россиян в 2024 году

Ранее спланированный средний процент индексация российских пенсий подвергся корректировки в сторону увеличения. Перерасчёт будет произведён в будущем году несколько раз.

Месяцем ранее Социальный фонд России, закладывая бюджет на три года вперёд, опирался на средний прогнозируемый уровень инфляции. Согласно выводам Министерства труда и социальной защиты, а также уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики, эта цифра варьируется от 4 до 5,3 процента. С опорой на эти расчёты Соцфондом и были спланированы индексации пенсий неработающих пожилых россиян: в январе 2024 года на 5,3 %, в феврале 2025-го и 2026 годов на 4 %.

На днях в процессе утверждения правительством РФ обновлённого проекта бюджета Социального фонда 2024–2026 годы размер индексации страховых пенсий подвергся значительной корректировке – вырос до 7,5 %, сообщило сегодня издание «Коммерсант». Новые планы повышения пенсий были одобрены в минувшую пятницу, 22 сентября 2023 года.

В результате нехитрых математических вычислений можно увидеть, что с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 1,6 тысяч рублей и составит 23,4 тысячи рублей вместо 22,8 тысяч рублей, которые прогнозировались в предыдущей версии бюджетных проектировок.

Напомним, что бюджет после объединения ПФР и ФСС в единую структуру и внедрения с этого года единого тарифа страховых взносов для работодателей формируется из трёх источников: за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а также из средств переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год.