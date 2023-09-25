Стало известно о главной опасности нового штамма коронавируса осенью 2023 года

Мутировавший коронавирус захватывает страны, заболеваемость растёт кратно каждую неделю.

Медики выявили основное отличие нового варианта ковида, который уже назвали «Пирола», от предыдущих штаммов. Несмотря на то, что в нынешнем году тяжело отследить реальную статистику заболеваний, поскольку во всех странах мира свернули массовое тестирование на ковид, данные со всего мира гласят, что каждый 51-ый житель той или иной территории инфицирован коронавирусной инфекцией. Это отражает высокую степень заражения «Пиролой», констатируют эксперты ВОЗ.

Что касается позиции российских медиков, не зарегистрировавших пока ни одного случая заражения новым штаммом, то они полагают — нынешняя вспышка заболеваний — не более чем сезонный подъем, который эксперты предвидели заранее: «Мы всё еще находимся в состоянии пандемии — меняются волны ковида, заражается очень много людей. Здоровье пациентов по всему миру ухудшается, а системы здравоохранения испытывают дополнительную нагрузку», пояснил эпидемиолога Владимир Никифоров.

Согласно свежим данным Роспотребнадзора, россияне болеют предыдущим вариантов ковида «Омикрон» и в силу сезонных условий заболеваемость растёт кратно каждую неделю. Однако новых массовых ограничений ждать не стоит — в этом просто нет смысла, уверяют российские специалисты, отмечая, что коллективные иммунитет, наработанный предыдущими годами пандемии, защитит население нашей страны.