В больницах Новосибирской области введен масочный режим

Из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ в медучреждениях Новосибирской области введен масочный режим.

В медучреждения Новосибирской области введен масочный режим. Об этом сообщил глава Минздрава региона Константин Хальзов 25 сентября.

По словам Хальзова, такие меры были приняты из-за незначительного сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Целью данных мероприятий является предотвращение распространения инфекции.

По данным Минздрава, на территории региона за неделю было выявлено 26 995 случаев заражения ОРВИ, при этом случаев гриппа не было выявлено. За минувшие сутки было выявлено 9 случаев коронавируса. Глава министерства подчеркнул, что пока Минздрав не получал рекомендаций Роспотребнадзора о введении ограничительных мер.



Напомним, стало известно о главной опасности нового штамма коронавируса осенью 2023 года.