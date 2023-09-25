В Новосибирске подключать дома к теплу начали 25 сентября

Первое подключение отопления в жилых домах Новосибирска начали 25 сентября.

25 сентября в жилых домах Новосибирска начался процесс подачи отопления. Список первых в очереди домов на подключение отопления появился на сайте «Сибирской генерирующей компании».

Как сообщили в пресс-службе СГК, подавать тепло в дома города будут в три этапа. 25 и 26 сентября отопление появится в жилых помещениях, расположенных на следующих улицах.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод):

ул. Планировочная, ул. Путевая, часть ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я, 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод):

ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская, ул. Инская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

ТЭЦ-3:

часть Троллейного ж/м, ул. Палласа, часть Затулинского ж/м., ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Громова, ул. Янтарная, ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, Западный жилмассив, ул. Беловежская.

ТЭЦ-4:

ул. Даргомыжского, ул. Северная, ул. Новая Заря, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Магаданская, Красный проспект, ул. Мясниковой, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Рассветная, ул. Красных Зорь, ул. Катодная, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Курчатова, ул. Земнухова, 5-й микрорайон 1-я очередь, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. Народная, ул. Б. Хмельницкого.

ТЭЦ-5:

ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В. Потылицина, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Липецкая, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Ключ-Камышенское плато.

Напомним, что узнать дату подключения отопления в своём доме можно с помощью онлайн-карты.