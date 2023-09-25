В Новосибирске приговорили экс-замначальника сибирской таможни за «производственную» травму

В Заельцовском районном суде Новосибирска приговорили бывшего заместителя начальника Сибирского таможенного управления за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в сфере страхования – он выдал за производственную травму сломанную на хоккее руку.

В поле зрения оперативников высокопоставленный таможенник попал весной 2020 года, после того, как в феврале сломал руку. Замначальника играл в хоккей с друзьями, но решил выдать травму за производственную.

«При обращении в медицинское учреждение и при проведении по данному факту служебного расследования он умышленно исказил обстоятельства, время и место получения травмы, указав, что получил её при исполнении своих служебных обязанностей. Указанные действия явились основанием для направления комиссией в страховую компанию пакета документов», — рассказывали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

За сломанную на хоккее руку таможенник получил выплату – 870 тысяч рублей. После этого оперативники выяснили, что в 2019 году замначальника Управления не дал получить социальные выплаты на строительство жилья двум подчинённым на общую сумму свыше 8 миллионов рублей.

В итоге таможенник лишился работы, а против него возбудили два уголовных дела – по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 5 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Если в случае с злоупотреблением полномочиями суд признал вину фигуранта частично, то преступный умысел со сломанной рукой был доказан.

«Суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 лет, лишил специального звания «полковник таможенной службы» и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года»,

- вынес приговор Заельцовский районный суд.

Экс-замначальника Управления пытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции, но оно устояло.