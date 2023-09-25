В Новосибирске выиграли первое в России дело по объявлениям на фонарях

Новосибирская компания Горсвет выиграла суд у расклейщиков объявлений.

МБУ «Горсвет» в Улан-Удэ подала в суд на расклейщиков объявлений на фонарных столбах и выиграла дело. Это судебное решение является первым в своем роде и создаёт правовой прецедент на территории России. Об этом сообщает издание "Восток Телеинформ".

Заявление МБУ «Горсвет» к организации «Твой путь» о возмещении ущерба, причиненного несанкционированной рекламой на опорах наружного освещения, было удовлетворено Октябрьским районным судом Новосибирска.

В настоящее время уже готовится второе исковое заявление, которое будет направлено ответчику. Организация «Твой путь» нарушает не только внешний вид города, но и создает неудобства для автомобилистов и пешеходов. Особенность данной ситуации заключается в том, что очистка опор от незаконной рекламы осложняется необходимостью удаления клея. Чем больше времени электрики тратят на очистку опор, тем меньше они имеют возможности для выполнения работ по ремонту и профилактике. Алексей Тулонов, директор МБУ «Горсвет», обратился к общественности с просьбой распространять печатную продукцию только на специально отведенных для этого досках.

Полученное судебное решение является законным и окончательным.

Мэрия Улан-Удэ просит горожан сообщать об объявлениях на фонарных столбах.