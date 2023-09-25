В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении яблони на 9-летнего ребёнка

Приговор по делу о падении яблони на 9-летнего ребёнка вынесли в Новосибирске.

Утром 25 сентября в Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор по делу о падении яблони на 9-летнего ребёнка. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Согласно приговору, по вине директора МАУ «Горзеленхоз» Натальи Цветковой в Нарымском сквере 5 июля своевременно не вырубленная яблоня упала на 9-летнего ребёнка на велосипеде. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован с травмами.

«Подсудимая вину не признала», — говорится в сообщении.

Однако Наталью Цветкову признали виновной по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью 2 года. За этот период директор должна доказать факт исправления.

В период испытательного срока обвиняемая не может менять место жительства без предупреждения суда.

Кроме того, с Цветковой взыскали миллион рублей компенсации морального вреда в пользу законного представителя потерпевшего. Он был выплачен не полностью.

«В оставшейся части иска — отказано, так как расходы, понесенные представителем потерпевшего не подтверждены», — подчеркнули в суде.

В законную силу приговор ещё не вступил.

Напомним, что в Новосибирской области завели 16 уголовных дел по фактам незаконной рубки леса.