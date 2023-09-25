В Новосибирске якутянка заявила в полицию после избиения из-за внешности

Девушку из Якутии избили в Новосибирске из-за внешности.

Ночью 23 сентября в центре Новосибирска на девушку из Якутии напали трое неизвестных. Об этом она сообщила в соцсетях.

Инцидент произошёл недалеко от площади Ленина. Как отметила девушка, трое нападавших избили её из-за азиатской внешности. Двое из агрессоров, парень и девушка, были одеты в камуфляжную форму.

На помощь пострадавшей пришёл знакомый: парень попытался её защитить, однако один из нападавших начал душить спасателя.

В результате избиения жительница Якутии написала заявление в полицию. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на месте работали правоохранители. Началась проверка.

Напомним, что в Омской области 36-летний мужчина застрелил двоих детей и брата жены, а затем покончил с собой.

Ранее в Новосибирской области на перегоне Барабинск-Труновское поезд сбил медведя, а второй зверь начал его поедать.