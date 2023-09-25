В Новосибирске задержали сторонника украинского легиона

Участника запрещённой в России организации задержали в Новосибирске.

В Новосибирске задержан сторонник организации «Легион "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена), сказано в сообщении телеграм-канала Baza.

Мужчина, которого сотрудники военной части передали полиции, признался в поджоге помещения ППС на железнодорожном перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги.

Он сообщил, что получал указания от организации через Telegram и действовал безвозмездно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан другой сторонник «Легиона "Свобода России"», у которого обнаружен арсенал: шеврон, три металлических знака с флагом украинского легиона, а также пистолет ТТ, 400 патронов и запасные магазины.