В Новосибирске женщина выставила на продажу ребёнка в интернете

Жительница Новосибирска решила продать своего ребёнка.

Женщина из Новосибирска пытается продать своего ребёнка в интернете. Она опубликовала его характеристики на одном из популярных сайтов объявлений.

Карточка с информацией о продаже ребёнка размещена в разделе домашних животных. Фотография мальчика стоит в одном ряду с кошками и собаками. Стоимость женщина не указала. Известно, что она находится в Первомайском районе Новосибирска.

«Безумно любит качели», — говорится в тексте объявления.

Мальчику на фотографии не более двух лет. Там он с улыбкой качается на качелях.

Номер телефона в карточке товара не указан. Связаться с женщиной можно только через встроенный в приложение чат.

Напомним, что в Омской области 36-летний мужчина застрелил двоих детей и брата жены, а затем покончил с собой.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что жители многоэтажки на улице Выборной в Новосибирске пожаловались на антисанитарные условия, в которых мать содержала кошек и больного сына-инвалида. Они отметили, что буквально пожирают мухи и тараканы.