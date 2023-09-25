В Новосибирске женщина выставила на продажу ребёнка в интернете

Жительница Новосибирска решила продать своего ребёнка.
Женщина из Новосибирска пытается продать своего ребёнка в интернете. Она опубликовала его характеристики на одном из популярных сайтов объявлений.
Карточка с информацией о продаже ребёнка размещена в разделе домашних животных. Фотография мальчика стоит в одном ряду с кошками и собаками. Стоимость женщина не указала. Известно, что она находится в Первомайском районе Новосибирска.
«Безумно любит качели», — говорится в тексте объявления.
Мальчику на фотографии не более двух лет. Там он с улыбкой качается на качелях.
Номер телефона в карточке товара не указан. Связаться с женщиной можно только через встроенный в приложение чат.
Напомним, что в Омской области 36-летний мужчина застрелил двоих детей и брата жены, а затем покончил с собой.
Ранее «Сиб.фм» сообщал, что жители многоэтажки на улице Выборной в Новосибирске пожаловались на антисанитарные условия, в которых мать содержала кошек и больного сына-инвалида. Они отметили, что буквально пожирают мухи и тараканы.