В Новосибирской области наступят заморозки до -1 градуса

Заморозки до -1 градуса придут в Новосибирскую область.

В Новосибирской области похолодает до -1 градуса. Такие данные появились на сайтах погодных сервисов.

Согласно данным портала Gismeteo, температура воздуха опустится до -1 градуса уже 3 октября. Средняя отметка на термометре по ночам достигнет +4...+6 градусов. Днём в регионе потеплеет до +12...+14 градусов.

Синоптики «Яндекс Погоды» обещают наступление заморозков в начале следующей недели. Ночью температура опуститься до 0 градусов. Ожидаются дожди. К выходным столбик термометра поднимется до +12...+14.