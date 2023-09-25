В Новосибирской области наступят заморозки до -1 градуса

Заморозки до -1 градуса придут в Новосибирскую область.
В Новосибирской области похолодает до -1 градуса. Такие данные появились на сайтах погодных сервисов.
Согласно данным портала Gismeteo, температура воздуха опустится до -1 градуса уже 3 октября. Средняя отметка на термометре по ночам достигнет +4...+6 градусов. Днём в регионе потеплеет до +12...+14 градусов.
Синоптики «Яндекс Погоды» обещают наступление заморозков в начале следующей недели. Ночью температура опуститься до 0 градусов. Ожидаются дожди. К выходным столбик термометра поднимется до +12...+14.
В Западно-Сибирском УГМС отметили, что средняя температура на этой неделе составит от +13 до +14 днём и от +4 до +8 градусов ночью.
До +17 градусов воздух прогреется 27 сентября. Синоптики обещают, что этот день станет самым тёплым осенью 2023 года.
Напомним, что в СГК начали подачу отопления в жилые дома Новосибирска 25 сентября.