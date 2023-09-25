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общество

В Новосибирской области наступят заморозки до -1 градуса

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Заморозки до -1 градуса придут в Новосибирскую область.

В Новосибирской области похолодает до -1 градуса. Такие данные появились на сайтах погодных сервисов.

Согласно данным портала Gismeteo, температура воздуха опустится до -1 градуса уже 3 октября. Средняя отметка на термометре по ночам достигнет +4...+6 градусов. Днём в регионе потеплеет до +12...+14 градусов.

Синоптики «Яндекс Погоды» обещают наступление заморозков в начале следующей недели. Ночью температура опуститься до 0 градусов. Ожидаются дожди. К выходным столбик термометра поднимется до +12...+14.

В Западно-Сибирском УГМС отметили, что средняя температура на этой неделе составит от +13 до +14 днём и от +4 до +8 градусов ночью.

До +17 градусов воздух прогреется 27 сентября. Синоптики обещают, что этот день станет самым тёплым осенью 2023 года.

Напомним, что в СГК начали подачу отопления в жилые дома Новосибирска 25 сентября.

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Диана Джафарова
журналист

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