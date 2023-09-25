В Омске сделали операцию мужчине, закачавшего в пенис вазелин

В Омске мужчина закачал себе вазелин в половой орган, чтобы впечатлить партнершу.

В Омске мужчина закачал себе вазелин в член, чтобы «доставить партнерше новые ощущения». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

В министерстве рассказали, что к врачам обратился 32-летний мужчина с жалобами на плотные бугорки, покраснения и отечность пениса. Оказалось, что четыре года назад он решил увеличить свой половой орган, чтобы порадовать свою партнершу, и закачал в него вазелиновое масло.

Вазелин распространился между кожным покровом и оболочками пениса, что действительно изменило размер органа. Однако это привело к воспалению и нагноению, так как операция была проведена в домашних условиях.

Пациенту поставили диагноз "олеогранулема полового члена". Ему провели двухэтапную операцию с перерывом в 4 месяца. Благодаря быстрой реабилитации удалось сохранить все функции пениса.

Врач-уролог Олег Меликов отметил, что многие люди ошибочно считают, что можно безопасно увеличить размер полового органа и улучшить эрекцию с помощью подкожных инъекций вазелина или имплантации различных предметов. Такие процедуры не только бесполезны, но и могут привести к болезненным воспалениям мужских наружных половых органов.



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