В профсоюзе Новосибирского метрополитена рассказали, как отстаивают права сотрудников

В Новосибирском метрополитене трудятся около 2000 сотрудников, из которых 84% являются членами профсоюза. Данная организация появилась в 1985 году, по сей день она отстаивает права работников.

Как рассказала Сиб.фм глава профкома Людмила Гуляева, работники, как и в любой профсоюзной организации заключают коллективный договор. В данном документе прописываются обязанности работодателя и работников. Такой договор регулирует время труда и отдыха. Все гарантии предусмотрены в соответствии с законом. В приложении к договору упоминаются условия для получения дополнительных отпусков. Их много, например, за переработки, за опасный вид деятельности.

Как стало известно, сотрудники метрополитена работают в 12-часовых сменах, при этом у дежурных по станции и диспетчеров нет жестко установленного времени для обеда. Они могут обедать, когда у них возникает свободное время. Для сотрудников метрополитена предусмотрен отдых в санаториях, а для их детей — в лагерях.

Помимо этого, профком занимается проведением спортивных мероприятий, которые помогают держать в тонусе работников метро. Недавно, например, прошла спартакиада между метрополитенами в Санкт-Петербурге.

Коллективный договор также предусматривает ежегодную индексацию заработной платы для всех сотрудников метро, не только для членов профсоюза. Повышения происходят в апреле, а также ожидаются 1 октября и 1 ноября. В коллективном договоре также учтены особенности работы. Например, сотрудники получают дополнительную выплату за работу под землей без естественного освещения, что ранее было исключено из оценки на государственном уровне.

В основном желающие работать в метро — молодежь, однако задерживаются на месте работы далеко не все. Сотрудники за год сдают по три-четыре экзамена. Люди, которые уже много лет работают в метрополитене, прониклись особым чувством привязанности к этому месту. Они с гордостью наблюдают за преображением города и стремятся, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно.