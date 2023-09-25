Выпускницу НГУ Анастасию Емельянову нашли мертвой в Турции

В Турции найдена мертвой уроженка Новосибирска Анастасия Емельянова.

Тело 32-летней фемактивистки Анастасии Емельяновой, которая переехала за рубеж из Новосибирска и окончила НГУ, обнаружили в Турции. Полиция задержала ее жениха, подозреваемого в преступлении. Об этом сообщила её погруга, Анастасия Полозкова, в соцсетях.

По словам подруги погибшей Анастасии Полозковой, она не выходила на связь со 20 числа. Безнадежно ища ее последние два дня, они смогли найти тело в Эрзуруме.

Близкие рассказали, что Анастасия была феминисткой и активисткой, боровшейся с домашним насилием и помогавшей людям, попавшим в трудные ситуации. Также она соведущей ютьюб-канала «Феминистки поясняют», у которого 15 тысяч подписчиков.

Как рассказала её подруга, погибшая увлекалась вышиванием, готовила веганскую еду, встречалась с друзьями. Тело планируется доставить из Турции в Россию.

Ее жених, родившийся в 1994 году, учится в местном университете и работает в кафе.