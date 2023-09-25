За неделю клещи укусили более 500 человек в Новосибирской области

Жители Новосибирской области продолжают получать укусы клещей.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 сентября, по всей Новосибирской области с жалобами на укусы клеща обратились 502 человека, из которых у 10 жителей диагностировали подозрение на клещевой энцефалит. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании.

Случаи ОРВИ продолжают зарегистрироваться часто — за неделю фиксировали 26 995 случаев. На этот раз слушать о гриппе не пришлось — новых случаев не зарегистрировано. За прошедшие сутки было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, но коечный фонд пока что достаточен. В регионе продолжают прививаться против гриппа — на данный момент уже проведено 453 517 вакцинаций, и это число продолжает расти с каждым днем. Служба скорой помощи за минувшую неделю 11 844 раз выезжала на вызовы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 37-летний мужчина умер от укуса гадюки. Как рассказывают в Доволенской ЦРБ, в 2023 году с жалобами на укусы змеи в больницу обратились 4 человека. Врачи отмечают, что после укуса необходимо обратиться в медицинское учреждение, сам себе укушенный не сможет помочь.

В 2023 году отмечается нашествие гадюк. Их начали встречать ещё в апреле, а в начале лета их можно было увидеть и вблизи домов. На змей жаловались жители Убинского и Барабинского районов.